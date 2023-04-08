Депутат ГД от Татарстана Олег Морозов высказался о смертной казни в России

Депутат Госдумы от Республики Татарстан Олег Морозов в своем телеграм-канале решил порассуждать, что будет, если в РФ отменить мораторий на смертную казнь. Он отметил, что сам себя "кровожадным" не считает, но есть "но".

Лично он сам будет настаивать, чтобы мораторий продолжал действовать, поскольку считает его признаком гуманизма в обществе.

Введение смертной казни не означает, что в России появится эффективный инструмент предотвращения тяжких форм преступности. А то самое "но", по мнению Морозова, заключается в актуальности ситуации.

"Когда вводился мораторий, страна жила в абсолютно ином международном пространстве. Сегодня оно сломано до такой степени, что не выполняется практически ни одно международное обязательство в отношении нашей страны. Разрушены все договоры в области безопасности", - написал народный избранник.

В спецоперации тысячи россиян с оружием в руках отстаивают право жить без международного терроризма, считает депутат. Так военные "чистят мир" с разрешения государства.