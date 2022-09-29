23-летнего казанца Мухамадуллина приговорили к пожизненному сроку за убийство девушки и ее семьи

23-летнему жителю Казани Рустаму Мухамадуллину дали пожизненный срок за расправу над девушкой и ее родителями. Обвиняемый вину так и не признал. Он продолжает настаивать, что ровным счетом ничего не помнит о деталях преступления.

Его родители считают приговор несправедливым, а адвокаты Рустама намерены обжаловать решение суда до последнего.

Приговор был зачитан в Верховном суде РТ накануне. Судья оглашал решение два с половиной часа.

По версии следователей, в рождественскую ночь 2021 года Мухамадуллин жестоко расправился со своей бывшей девушкой Камилей Тухватуллиной и ее родителями - Рафаэлем Тухватуллиным и Фаридой Хамитзяновой.

Молодой человек пришел к ним домой с заранее купленным ножом. Камиля не хотела продолжать с ним отношения из-за постоянной ревности и неадекватного контроля со стороны избранника. Против этих отношений были и родители. Всем троим Мухамадуллин нанес десятки ножевых ранений, а потом попытался покончить с собой.