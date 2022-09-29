Кто стоит за этим? Глава Дагестана заявил, что беспорядки в республике - дело рук спецслужб Украины

Общественный порядок в Дагестане нарушается ввиду вмешательства в ситуацию украинских спецслужб. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.

Ранее соцсети облетели кадры митингов в Дагестане в связи с частичной мобилизацией. Митингующие протестовали против того, что военкоматы мобилизуют многодетных, инвалидов, возрастных мужчин, которые явно не подходят под критерии, пишет РИА Новости.

"Сегодня вполне обоснованно мы имеем информацию о том, что эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции вооруженных сил Украины. Не напрямую, конечно, не из Киева. Я хочу, чтобы дагестанцы поняли, кто их к этим акциям призывает. Их призывают те, кто убивает сегодня наших ребят, которые защищают нашу родину", — заявил глава региона.