«Сверху попросили замолчать»: Алла Пугачева может покинуть РФ навсегда как только завершит дела

Певица Алла Пугачева может уехать из страны после того, как разберется со всеми своими вопросами. По данным Pensnews, Примадонну из высоких кабинетов вежливо попросили "перестать высказываться".

Источник также сообщил, что звезда смогла договориться о пребывании в России, чтобы продать семейное имущество. По словам анонимного источника издания, после завершения дел она окончательно уедет из страны.

Пугачева вернулась в Россию в августе 2022 года вместе со своими детьми. Она отправила наследников в столичную школу, а сама стала навещать старых друзей. Недавно она позволила себе резкие высказывания об СВО, заявили, что ребята "гибнут за иллюзорные идеи" и потребовала, чтобы и ее вслед за мужем признали иноагентом.