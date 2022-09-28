В Татарстане супруга мобилизованного многодетного отца пообещала взять военкомат штурмом

В Татарстане жена многодетного отца, которого мобилизировали, несмотря на болезни и наличие четверых детей, назвала это похищением человека и пообещала взять военкомат штурмом. Об этом сообщает "Пруфы.рф".

Жительница Пестречинского района Елена Горбунова требует, чтобы мужа незамедлительно вернули домой. Дмитрию 35 лет, он отец четверых детей и единственный кормилец, поскольку сама Елена в декрете с годовалым сыном.

Старшие, 18-летние, сын и дочь, двойняшки. Если девушка учится в колледже, то сын уже проходит срочную службу в рядах ВС России. Есть 9-летняя дочь и годовалый сын.

Дмитрий служил в армии срочную службу, но год назад ему поставили диагноз, который делает его негодным к службе. Однако Дмитрий вовремя не оповестил военкомат о болезни.

Повестку о частичной мобилизации Дмитрию вручил глава Богородского сельского поселения района. Дмитрий заикнулся о своей проблеме, но тот отмахнулся: "Придешь в военкомат и там все скажешь".

Но в военкомате, куда мужчина прибыл без вещей, его никто слушать не стал, и медкомиссию не проводили. Сейчас Дмитрий находится в "Казань Экспо", где развернут пункт приема мобилизованных. Его жена собирается штурмовать военкомат.

"Муж очень сильно болеет, попадает под категорию Д – негоден даже в военное время. Вчера забрали по повестке, начальник Пестречинского военкомата даже разбираться не стал, типа там разберутся. Медкомиссии там никакой не было. Сегодня по рекомендации горячей линии 122 написала заявления в Прокуратуру Пестречинского района, Прокуратуру РТ, Военную прокуратуру, Суд Пестречинского района. Если завтра ничего не решиться, буду вызывать военную полицию и брать штурмом, человек без лекарств, без наблюдения специалистов. Так-то это похищение человека, не подлежащего призыву", - заявила Елена.