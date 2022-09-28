«Она жрала в три горла»: стало известно многое о разнузданной жизни Аллы Пугачевой

Известный в России психолог Вероника Степанова заявила, что Алла Борисовна Пугачева всегда отличалась довольно разнузданным образом жизни. Однако даже фанаты Пугачевой признали, что в словах Степановой много правды, просто ранее об этом никто не решался говорить вслух, чтобы не впасть в немилость к Примадонне.

По мнению Вероники Степановой, певица с 14 лет демонстрировала бунтарский характер, и с тех пор Пугачева уже не могла справиться с собой.

"Постоянные выпивки, друзья, хабалистость, разнузданность, очень с трудом удерживает импульсы – мы видим, что она не может себя контролировать", – констатирует психолог.

Сейчас, после рождения детей, она немного взяла себя в руки из-за ответственности, начала хоть как-то следить за здоровьем.

"Но до этих детей она жрала в три горла, нажрет эти 40 лишних килограмм, пойдет на липосакцию, отстрижет этот жир и опять. Она с трудом вообще удерживает любые импульсы", – объяснила психолог.