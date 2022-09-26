Время для любви: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которые с 27 сентября обретут личное счастье

Павел Глоба. Об этом сообщает Два знака Зодиака смогут в корне изменить свою личную жизнь с 27 сентября, об этом в прогнозе рассказал советский и российский астролог. Об этом сообщает rsute.ru

Лев

С 27 сентября Львы, которые еще не нашли свою любовь, наконец смогут сделать это. Высока вероятность встретить того самого, единственного человека, с которым Лев будет по-настоящему счастлив. Глоба в прогнозе рекомендует в последние дни сентября отложить все дела и сосредоточиться только на этой задаче. Если Львы уже имеют пару, то им тоже стоит переключиться на личное - отношения нуждаются в коррекции, семья требует внимания. Сейчас это невероятно важно.

Водолей

С 27 сентября для Водолеев наступит время, оптимальное для новых знакомств. Речь идет как о любовных знакомствах, так и о деловых, но первые будут более интересными и успешными. Астролог рекомендует представителям знака обращать внимание на все детали - Вселенная сама даст верные подсказки и знаки. Водолеи должны в конце сентября перестать бояться открывать душу другим людям - только открытость привлечет в вашу жизнь потрясающих людей.