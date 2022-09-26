Продал бургеры за 70 млн рублей: Тимати потерял интерес и избавился от доли в Black Star Burger

Тимати и Black Star Burger больше не вместе: знаменитость продала долю бизнесмену Йоханну Рафаэлю Соваде. По словам приближенных к артисту, он потерял интерес к бургерам, пишет «КП». От дел Тимати отошел вполне выгодно: за отказ от бургерной он получил 70 миллионов рублей.

Доля Тимура Юнусова в компании «Блэк Стар Фудс» составляла всего 17%. Избавлялся он от нее через суд. Предварительную сделку о продаже своей доли Тимати заключил еще в прошлом году. Он предложил гендиректору «Блэк Стар Фудс» Юрию Левитасу выкупить принадлежащую ему часть в уставном капитале. Левитас же предложил ему продать долю профессиональному участнику ресторанного бизнеса.

Так появился потенциальный покупатель - Йоханн Рафаэль Совада - иностранный бизнесмен, который живет и ведет дела в России. В мае прошлого ода Совада и Тимати заключили предварительный договор купли-продажи доли в уставном капитале «Блэк Стар Фудс». Были зафиксированы цена сделки и обязательство заключить договор. Доля Тимати была оценена в 70 млн рублей, 63 из которых покупатель сразу заплатил рэперу. Тимати в ответ удовлетворил его просьбу: не стал афишировать свой уход из сети бургеров. Мол, это могло нанести репутационный ущерб компании.

Однако, время шло, а выполнять оставшуюся часть сделки Совада не спешил. Закончилось тем, что в июле 2022 года Юнусов обратился в суд и потребовал обязать покупателя заключить договор. И вот, спустя пару месяцев разбирательств, Тимати все-таки выиграл дело.

Теперь, кроме подписанного контракта, он получит и деньги: новый совладелец бургерных Йоханн Рафаэль Совада должен выплатить рэперу оставшиеся 7 млн рублей, а если будет медлить – то и неустойку в размере 0,01% за каждый день просрочки. Кроме того, Соваду обязали возместить музыканту судебные расходы – 6 тысяч рублей. Впрочем, у нового совладельца также есть шанс обжаловать судебное решение в течение ближайшего месяца.