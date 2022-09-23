Сваха Роза Сябитова назвала три простых способа удержать мужа в семье

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в своем телеграм-канале дала несколько полезных советов женщинам на тему того, как сохранить семью и удержать мужа.

Сябитова отметила, что способы, которые она подсказывает, женщинам на самом деле известны с древности. Первое - быть всегда внешне привлекательной. Второе - хорошо готовить, не допускать полуфабрикатов и голода у мужа. Третье - полноценный секс, достаточно разнообразный, чтобы мужчина не заскучал.

Подписчики Сябитовой, впрочем, восприняли ее советы с недоверием. Многие отметили, что мужчину, который уже нацелился уйти из семьи, нельзя удержать ничем. Да и не нужно.