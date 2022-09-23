В Минобороны РФ официально разъяснили порядок проведения частичной мобилизации в стране

В Министерстве обороны РФ официально дали разъяснения по порядку проведения частичной мобилизации, объявленной президентом страны Владимиром Путиным 21 сентября.

Как отметили в оборонном ведомстве, призывать будут не всех, а только определенные категории граждан, потребность в которых в зоне СВО высока. В частности, отметили в Минобороны, нужны стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, водители-механики.

Число мобилизуемых определено потребностью воинских частей, а главным фактором является наличие у человека боевого опыта.

В основном мобилизации будут подлежать офицеры, рядовые и сержанты.

Призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, а также старшие офицеры — до 55 лет, рассказал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.