В Татарстане прекращен набор добровольцев в именные батальоны «Алга» и «Тимер»

В Республике Татарстан прекращен набор добровольцев в именные батальоны «Тимер» и «Алга». Прийти в военкомат сейчас и записаться в их ряды уже нельзя. Об этом сообщает 116.RU со ссылкой на пресс-службу республиканского военного комиссариата.

Батальоны сейчас находятся за пределами Татарстана и выполняют поставленные перед ними задачи.

Формировать «Тимер» и «Алга» начали в июне этого года. Сообщалось, что вступившие в них получат единовременную выплату в 260 тысяч рублей. Позже стало известно, что деньги будут приходить мужчинам частями: 60 тысяч они получат после вступления в батальон, остальные 200 только после прибытия на территорию ДНР, ЛНР или же Украины.

В августе выплаты добровольцам подняли на 100 тысяч. Указ об этом подписал глава Татарстана Рустам Минниханов.