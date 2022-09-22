Песков: Кремль не раскрывает седьмой «секретный» пункт указа о частичной мобилизации

Содержание седьмого пункта указа Владимира Путина о частичной мобилизации не может быть раскрыто. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова цитирует ТАСС.

Песков отметил, что содержание 7-го пункта - секретное, оно предназначено исключительно для служебного пользования. При этом он отметил, что речь в пункте идет о количестве подлежащих мобилизации россиян.

"Я единственное что вам могу сказать (...) Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал — 300 тысяч человек. Там речь о количестве до 300 тысяч человек", — заявил представитель Кремля.

О частичной мобилизации Путин объявил накануне, 21 сентября. Указ вступил в силу с этого же дня. Он опубликован и доступен для ознакомления на сайте Кремля, за исключением того самого 7-го пункта.