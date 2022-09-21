В Казани назвали новую дату начала в городе отопительного сезона

В Казани сегодня, 21 сентября, названа новая дата начала отопительного сезона, корректировку провели в соответствии с наступившей теплой погодой. По данным мэрии Казани, отопление в дома горожан начнет поступать с 26 сентября.

"В первую очередь теплом обеспечат объекты здравоохранения, дошкольные и образовательные учреждения. Так, на сегодня в столице Татарстана тепло уже подано в 155 школ, 341 детский сад и 23 объекта здравоохранения", — рассказали в казанской мэрии.

Пока же администрациям районов и обслуживающим организациям, которые в ответе за старт тепла, следует завершить регулировку режимов центрального теплоснабжения.