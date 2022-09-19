Вышла оплатить интернет: небольшой осколок боеприпаса НАТО лишил 20-летнюю девушку обеих ног

ВСУ несколько раз обстреляли Донецк за минувшие выходные. Прилеты были и в центральной части города, пишет NVL.

20-летняя жительница Донецка вышла из дома, чтобы оплатить интернет. Всего один небольшой осколок снаряда НАТО стал для нее фатальным - маленький фрагмент величиной с ноготь застрял в позвоночнике дончанки.

Сразу же после обстрела девушке на помощь пришли военнослужащий Андрей Савельев с позывным "Вандал" и военный корреспондент Максим Тури. Она заявила своим спасителям, что не чувствует ног. Врачи сделали, что могли, но прогнозы неутешительны - ходить пострадавшая уже никогда не сможет.

Максим Тури и Андрей Савельев, чувствуя ответственность за спасённую девушку, на следующий день пришли к ней в больницу. Оказалось у дончанки совсем нет родственников.