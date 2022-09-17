«Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были»: Байден перешел к открытым угрозам России

Американский президент Джо Байден перешел к открытым и незавуалированным угрозам в адрес России. В интервью CBS он пригрозил последствиями России, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.

"Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал... Конечно, я вам не скажу. <...> Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ", — сказал Байден, отказавшись уточнить, как именно могут отреагировать Штаты в таком случае.

История человечества знает пока только два случая применения ядерного оружия - атомные бомбардировки Японии в августе 1945 года, Хиросима и Нагасаки. Обе бомбардировки провели именно США.

Министр обороны Сергей Шойгу в августе заявлял, что утверждения о возможности применения химоружия в спецоперации на Украине абсурдны. Он напомнил, что Россия, в отличие от Штатов, полностью уничтожила этот вид оружия еще в 2017 году в рамках международных обязательств.