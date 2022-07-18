Гармошка без манипуляций на лице: Фото Аллы Пугачевой без фотошопа шокировало поклонников

После отъезда из России Алла Пугачева редко балует поклонников свежими снимками: увидеть ее можно разве что мельком в соцсетях Максима Галкина, либо на случайных кадрах удачливых папарацци.

Однако, на днях звезда, по данным "Комсомольской Правды", побывала на концерте Интарса Бусулиса в Юрмале, где совершенно не пряталась от фотографов. Так в Сети появились честные снимки Пугачевой без фотошопа, и народ ахнул: мол, Алла Борисовна уже не та, "лицо гармошкой" - морщины и под глазами, и вокруг губ...

При этом, специалисты критику не разделяют. Дело в том, что Пугачевой уже 73 года и возраст уже просто берет свое. Да и для 73 лет звезда эстрады выглядит более чем прилично.

"Лицо Аллы Борисовны выглядит достаточно неплохо, - считает Ирина Нельга, врач дерматолог-косметолог. - Возрастные изменения кожи неизбежны, и они у всех происходят по-разному. У одних старение мелкоморщинистое, у других - мускульное, а у третьих случается деформация: лицо "опускается" вниз. И это как раз случай Аллы Борисовны. Присмотритесь: сеточки мелких морщин у нее нет, хотя кожа все равно достаточно дряблая, есть избыток ткани. И Пугачева все это довольно успешно убирает. Ее так называемая "гармошка" - это следы от манипуляций на лице. Судя по всему, артистка делала втяжение кожи в области щек: ставила хирургические либо косметологические нити. Вполне возможно, процедуры были проведены недавно, и Алла Борисовна еще проходит период реабилитации. Такой вывод я делаю по заметным областям отечности и втяжений.

Кроме того, по мнению эксперта, на лице Пугачевой можно разглядеть следы пластической операции. Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27419/4619281/