Мужчина украл привязанную у магазина немецкую овчарку и съел ее

В Приморском крае полицейские задержали 43-летнего местного жителя которого объявили ранее в международный розыск за убийство собаки.

Все случилось в городе Артеме. Будучи пьяным, мужчина увидел у магазина немецкую овчарку. Он отвел собаку к себе домой, убил и съел.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества"). При задержании мужчина дал признательные показания.

Материалы дела были направлены в суд для рассмотрения по существу. Однако подсудимый на судебные заседания не явился и попытался скрыться. Россиянина объявили в розыск.

Сейчас поедателя овчарок отправили в СИЗО.