Лукашенко заявил, что Запад намерен напасть на Россию

Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, направления удара уже известны. Об этом 12 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, об этом знает и Владимир Путин, эту тему лидеры РФ и Беларуси обсудили во время переговоров.

"И главное направление удара (история повторяется) — через Украину и через Беларусь", — заявил Лукашенко.

Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Обсуждался ход специальной военной операции РФ, запрет Литвой транзита в Калининградскую область, а также затронули вопросы обороны Беларуси и России.