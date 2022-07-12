Началось: в России официально подтвердили первый случай обезьяньей оспы

Роспотребнадзор РФ заявил, что в стране подтвержден первый случай оспы обезьян. По данным санитарного ведомства, вирус привез молодой человек, вернувшийся в Россию из Европы.

Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, мужчина обратился в больницу с жалобами на характерную для оспы обезьян кожную сыпь.

"Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет. Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один", - отмечается в сообщении.

Все контактные лица установлены, их наблюдают медики.

В ведомстве считают, что за счет быстро начатого эпидрасследования "возможность дальнейшего распространения инфекции купирована".