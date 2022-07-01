В Татарстане бывшая учительница из колонии шлет письма парню, которого пыталась зарезать

21-летняя осужденная учительница Татьяна Артемьева регулярно пишет из колонии письма своей несостоявшейся жертве - парню, которого она пыталась зарезать.

Татьяна просит прощения и выражает надежду, что освободится досрочно, если он поможет ей в получении апелляции. Но парень, которому уже исполнилось 18 лет, на примирение не согласен.

Пока Татьяна в колонии, у нее от болезни умер отец. Женщина не смогла побывать на похоронах.

В декабре прошлого года Татьяну отправили в колонию на 6 лет и 6 месяцев. В мае этого года приговор смягчили - Татьяна будет сидеть 5 лет и 6 месяцев.

Напомним, что драма разыгралась в сентябре прошлого года. Татьяна чуть не зарезала своего несовершеннолетнего сожителя. Ученик колледжа лишь чудом выжил. Так женщина отреагировала на решение парня бросить ее и прекратить отношения. Потом она пыталась покончить с собой. Обоих спасли.

Как пишет "Челнинские известия", экспертиза признала Татьяну вменяемой.