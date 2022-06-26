В Казани мужчина зацепился за острый штырь, когда пытался пробраться в свою квартиру

В Казани мужчина зацепился за острый штырь, когда пытался пробраться к себе в квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Все случилось на улице Олонецкая. 62-летний казанец попытался забраться в свою же квартиру через балкон на первом этаже, но рукой зацепился за остры штырь решетки балкона. Началось кровотечение, рука синела и немела.

Пострадавшего заметила женщина-соседка, которая и позвонила в МЧС. Спасатели срезали решетку и освободили казанца. Медпомощь спасатели оказали на месте, а потом передали его врачам скорой помощи.