Это опасно: Роспотребнадзор Татарстана рекомендовал не купаться на восьми пляжах республики

Республиканское Управление Роспотребнадзора назвало 8 пляжей, на которых купаться не рекомендуется, вода на них не соответствует санитарными нормам, а потому за последствия такого купания никто не ручается.

Проверку санитарных врачей не прошли пляжи в Казани, Челнах, Мензелинске, Зеленодольске и Камском Устье.

Вода на казанских пляжах "Нижнее Заречье", "озеро Большое Лебяжье" и "Локомотив" не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям. В ту же группу санитарное ведомство включило пляжи в Челнах и Мензелинске.

Микробиологические параметры нарушены на пляжах "Комсомольский" в Казани, на пляжах в Камско-Устьинском районе и в Зеленодольске. В последних трех случаях в воде при лабораторном исследовании нашли кишечную палочку.

Роспотребнадзор рекомендовал администрациям районов установить аншлаги о запрете купания на указанных пляжах.