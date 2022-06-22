Житель Татарстана рассказал, легко ли быть волонтером на Донбассе

Житель Татарстана Тимур Камалетдинов рассказал, как работается волонтерам на Донбассе. Сам он отправился туда в составе гуманитарной миссии.

Он не мог остаться в стороне, поскольку занимается патриотическим воспитанием молодежи. Как пояснил Тимур, миссия для него началась 17 мая и длилась две недели. Он работал с добровольцами, которые, как и он, не боятся работать именно там, где их помощь нужнее всего.

Занимались волонтер разгрузкой продуктов, починкой и ревизией жилья тех, кто уехал в Россию. Просьб от населения было много.

"Сотни людей, машин ведомств, тут раздают гуманитарную помощь, тут МЧС разбирают завалы, здесь едут колонны, тут едут колонны", — рассказывает Камалетдинов.

Волонтеры-добровольцы подчиняются строгим требованиям дисциплины, от них требуется высокий уровень ответственности.