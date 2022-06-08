Росгвардейцы РТ вернулись с Украины, а девушка выпала из окна во время секса: Главное на утро 8 июня

Бизнесмен чуть не принес в жертву дочь – все ради денег. Девушка выпала из окна во время экспериментального секса на подоконнике. Утренний дайджест собрал все самое интересное и актуальное за минувшие сутки.

ПОГОДА

8 июня в Татарстане по-прежнему будет мокро и облачно, с прояснениями. Ожидаются дожди, местами сильные. В отдельных районах возможна гроза.

Ветер северо-западный сильный, местами порывами до 15-20 м/с. Ночью локально порывы могут достигать до 26 м/с. В ночное время температура воздуха составит +7..+12˚, а в дневное – +13..+18˚.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

Бизнесмен решил отдать свою дочь для ритуала человеческого жертвоприношения: хотел много денег

Предприниматель решил провести денежный колдовской ритуал, направленный на богатство. Однако местный священнослужитель предупредил - такие ритуалы должны делаться с человеческим жертвоприношением. Бизнесмен без колебаний привел свою дочь (Подробности).

В Казани на Горьковском шоссе к осени будет построен ретейл-парк

Предстоящей осенью откроют ретейл-парк с фреш-маркетом, кафе и вещевым рынком (Подробности).

Татарстанские росгвардейцы, участвовавшие в спецоперации на Украине, вернулись домой

Военнослужащие одной из воинских частей ПФО Росгвардии возвратились после выполнения служебно-боевых задач (Подробности).

"Доэкспериментировались!": Девушка выпала из окна 5-го этажа во время секса с парнем на подоконнике

Пара решила поэкспериментировать в сексе и предаться страсти прямо на подоконнике. Во время соития что-то пошло не так (Подробности).

Фото: hbh.ru

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Александр, Георгий, Давид, Елена и Иван.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

День социального работника — профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения — отмечается в России ежегодно 8 июня.

Дата для празднования выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петром I был издан Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты — «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».

День социального работника — это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы. Они могут быть заняты как в государственных, так и в общественных организациях.

На сегодняшний день профессия социального работника очень востребована, практически в каждом муниципальном образовании России есть учреждения социальной защиты и обслуживания населения. В системе работает более 630 тысяч социальных работников, услугами которых пользуются около 26 миллионов человек, в том числе 15 миллионов пожилых людей и инвалидов.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 8 ИЮНЯ

Православные в этот день чествуют святого Карпа, ученика Павла.

Что нельзя делать

Не следует 8 июня "генералить" жилище. Прапрапрабабушки говорили: Домового потревожишь. Если ослушаться этого народного совета, хозяин дома начнет пакостничать: прятать вещи, разбивать посуду, ссорить близких.

Девушкам не рекомендуется в день Карпа пытаться предсказать свое будущее, особенно то, что касается любовных отношений. В народе верили: прогадаешь, суженого отвернешь. Иными словами, встреча со второй половинкой может отложиться на неопределенный срок.