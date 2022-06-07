Маленькая собачка спасла свою хозяйку во время обстрела в Северодонецке

В Северодонецке русский той-терьер спас свою хозяйку во время обстрела. В этот день погибли родители девушка и тяжело ранило ее дочь, сообщает РИА Новости.

Вся семья была на улице у частного дома. Неожиданно подбежала маленькая собака - их питомец - и начала истошно лаять, а потом прятаться в помещении. 35-летняя хозяйка последовала за собакой, посмотреть, что с ней случилось. И в этот момент в дом влетел снаряд. Пострадали те, кто был на участке у доме. Мужчина и женщина - родители владелицы собаки погибли на месте, 13-летняя дочь ранена, погибли две крупных собаки, которые были с ними у дома.

Находившиеся внутри дома хозяйка и собака не пострадали. Женщина посчитала, что русский той научился чувствовать приближающиеся снаряды, поэтому, залаяв, спас ее от смерти.

Сейчас мать и дочь находятся в больнице вместе с собакой. Врачи разрешили животному жить с хозяевами в одной палате.