Работники Wildberries из Казани и других городов сообщили, что их коллеги справляют нужду в бутылки

Некоторые сотрудники складов маркетплейса Wildberries справляют нужду в бутылки прямо на рабочем месте. Об этом пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на действующих и бывших работников компании.

Сотрудники рассказали, что некоторые участки складов пропитались специфическим запахом мочи. Причина, как считают сами работники, в маргинализованности части коллектива, работа в условиях постоянных штрафов за все подряд. Как выразились сотрудники компании, от всего этого "едет крыша".

Так, в Электростали сотрудники признались, что справлять нужду приходится в бутылки, поскольку отлучка в туалет грозит штрафом.

"Каждый день я наблюдал и у себя и на других блоках, и на остановке пока стоял, пока ждал, слышал диалоги людей: попадают [на штрафы] приблизительно в то же время, что и ты (...) Были времена, когда ты работал за просто так. Это не удивительно, что сотрудники так себя ведут. Это в порядке вещей. У них уже там, так сказать, крыша едет", — подытожил бывший работник Wildberries.

Многие считают, что у компании слишком низкие требования к персоналу. Так, девушка со склада в Коледино отметила, что в одной смене с ней трудятся и бывшие заключенные, и кандидаты наук.

"Да, справляют нужду [на рабочем месте]. Я не знаю, зачем, почему не могут терпеть. Все говорят, что рыба гниет с головы, но на самом деле там и рядовой состав надо почистить, потому что многих я видел со стеклянными глазами", — рассказал бывший работник склада в Казани.