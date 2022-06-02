Рушан Сахбиев: «Мы приспособились к новым условиям»

Сбербанк, как и многие банки, столкнулся с санкциями, но смог выстоять и приспособиться к новым реалиям. О том, как татарстанское отделение Сбера перестраивало свою работу, рассказал управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Рушан Сахбиев.

- За последнее время произошло много событий, которые несомненно повлияли на работу Сбера. Что вы наблюдали, как вели себя клиенты? Что происходит сейчас?

Начну с того, что Сбер оперативно отреагировал на сложившиеся обстоятельства и выполнил все свои обязательства перед клиентами по защите их интересов. Сначала мы увидели повышенный спрос населения на снятие наличных средств и потом плавный возврат. Уже в апреле мы получили приток на вклады, что в принципе перекрыло оттоки февраля и марта, так что с уверенностью могу сказать, что мы приспособились к новым условиям. Сейчас мы наблюдаем, что у нас на текущих и карточных счетах растут остатки.

- Если говорить о вкладах, что сейчас в Сбере по депозитным ставкам?

При снижении ключевой ставки банк снижает свои ставки, в том числе и по вкладам. Важно отметить, что мы снижаем свои ставки не только по вкладам, но и по кредитам. Снижение же ставок по ипотеке и потребительским кредитам помогает этим продуктам стать более доступными. Так с 28 мая Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам, с 30 мая — по ипотеке для всех категорий клиентов. Это уже второе снижение процентных ставок в банке за май. Таким образом, мы синхронно за Центробанком снижаем ставки.

- Теперь вопрос о кредитах, есть ли спрос, в том числе по программам с господдержкой? Сколько выдали кредитов за последнее время?

Мы очень аккуратно относимся к нашей кредитной политике. Что касается корпоративных клиентов, отделение «Банк Татарстан» одобрило бизнесу республики 9,8 млрд рублей в рамках программ льготного кредитования, в том числе по программам Минпромторга, Минсельхоза, а также провели реструктуризацию действующих договоров на сумму более 1 млрд рублей.

Говоря о наших розничных клиентах, мы наблюдаем рост интереса жителей Татарстана к госпрограмме «Семейная ипотека». Только за первые месяцы 2022 года семьям республики выдано более 2300 кредитов на сумму около 8,3 миллиарда рублей. Помимо этой программы, для наших клиентов, Сбербанк начал реализацию новой программы жилищного кредитования «Ипотека без первоначального взноса». По ней клиенты могут приобрести квартиру или жилой дом с землей (на первичном и вторичном рынках) без первоначального взноса — под залог находящейся в собственности квартиры.

Растет интерес и по программе «Ипотека для IT специалистов», мы приняли более 150 заявок и буквально на днях провели первые сделки. Для людей, которые работают в сфере информационных технологий программа ИТ-ипотеки – это хорошее подспорье. Думаю, что она дополнительно сможет привлечь сотрудников, которые захотят работать именно у нас, в Татарстане. Для этого в республике созданы все необходимые условия, и они активно развиваются.

Что касается потребительских кредитов, я рад, что кредиты с каждым днем становятся доступнее людям, что позволяет нашим клиентам эффективнее решать различные вопросы с привлечением заемных средств. Несмотря на сложившуюся ситуацию на финансовом рынке мы наблюдаем довольно стабильную картину. С начала года мы выдали более 10 миллиардов рублей.

Хочу напомнить, что у нас есть хороший продукт «Образовательный кредит». Сейчас пора выпускных экзаменов и ЕГЭ, поэтому обращения начинают поступать. Сбер выступает оператором по реализации государственной программы по выдаче таких кредитов. Они доступны клиентам по ставке 3% годовых.

- А как обстоят дела с зарплатными клиентами и пенсионерами? Какую динамику наблюдаете?

Начну, пожалуй, с зарплатных клиентов и здесь сразу стоит отметить, что в мае Сбер получил высшую награду премии в номинации «Высокая лояльность зарплатных клиентов». Исследование Frank Research Group «Рынок зарплатных проектов — 2022» дает самое полное представление о рынке зарплатных проектов, включая оценку объемов рынка и долей участников, обзор тарифов, продуктового предложения и функциональности дистанционных каналов взаимодействия с клиентом, оценку клиентского опыта, а также анализ бизнес-показателей. Поверьте, это о многом говорит. Динамика и здесь положительная, клиенты, получающие зарплату на карту Сбера высоко ценят широкий спектр привилегий. Это сниженные ставки по кредитам, скидки по страховым продуктам, бонусы в различных компаниях экосистемы Сбера.

Доля пенсионеров тоже растет, порядка 700 тысяч человек в республике получают пенсию на СберКарту МИР. Это почти 60% от общего числа пенсионеров, обслуживающихся в Сбербанке. Приросту способствуют наши предложения для этого сегмента, так весной запустился новый продукт для людей старшего возраста — «Счет Активный возраст» — с надбавкой 10% за зачисление пенсии. Также для поддержки старшего поколения Сбербанк запустил сайт «Активный возраст», где есть вся информация об активной жизни на пенсии, здоровье, финансах и льготах.

- Расскажите пожалуйста о знаменитой экосистеме Сбера, будет ли дальнейшее развитие?

Развитие безусловно будет, мы будем делать все, чтобы клиенты получали наши нефинансовые сервисы в тот момент, когда возникла потребность. Например, недавно на базе офисов Сбера открылись 5 отделений СБЕР ЕАПТЕКИ, теперь отправляясь в банк за финансовыми услугами, казанцы могут заодно приобрести лекарства. Также идет активное развитие собственной сети пунктов выдачи заказов СберМегаМаркета, наш маркетплейс уверенно набирает популярность у жителей республики. А вот для бизнеса мы готовим пакетные предложения от наших дочерних структур, в которые входят глобальные цифровые и стратегические продукты.