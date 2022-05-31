Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкирии Радий Хабиров по итогам деловой встречи подписали соглашение об установлении границы между республиками. Об этом сообщила глава пресс-службы Минниханова Лилия Галимова.

Встреча прошла в Казани. Помимо границ, определились и с совместными мероприятиями на период с 2022 по 2024 годы. Сообщается, что речь о совместных проектах по реализации соглашения между правительствами двух регионов "о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве".