Бордель с проститутками устроили в центре Казани - в подвале дома по улице Жуковского. По данным "Татарстан-24", жильцы дома жалуются, что каждую ночь во дворе снуют незнакомцы, устраивают скандалы и даже драки, по всей округе после ночных "бдений" разбросаны использованные шприцы и презервативы.

Ранее в подвале этого дома располагался хостел, и тогда таких проблем у жильцов не было.

Местные жители вызывали полицию, обращались в прокуратуру, но пока результатов это не дало. Владелица подпольного салона говорит, что ее заведение никаких интимных услуг не оказывает, это просто - массажный салон.

"Шумно по ночам потому, что приходили в нетрезвом состоянии. Таких людей мы не принимаем, а они ругаются и кричат. Мы вызываем ГБР и выгоняем их. У нас интим-услуги не предоставляются, проституток нет. У нас обычный массажный салон, каких в городе тысячи", - прокомментировала обвинения владелица заведения.