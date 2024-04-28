Один футболист покинул ФК «КАМАЗ»

Полузащитник Александр Гаглоев поругался с тренером и покинул ФК «КАМАЗ»

Из ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов, выступающая в Первой лиге, ушел один из футболистов.

Речь идет о 33-летнем полузащитнике Александре Гаглоеве, который покинул коллектив из-за разногласий с тренером и последующей конфликтной ситуации.

В разговоре с журналистом Сергеем Ильевым, спортсмен признался, что повел себя неправильно, но назад уже ничего не вернуть. Гаглоев подчеркивает, что произошедшее не повлияет на его карьеру в футболе.

Отметим, что Александр Гаглоев выступал за клуб из Набережных Челнов с июля 2022 года.

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