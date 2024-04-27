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В Татарстане не стали отменять массовые мероприятия в честь Дня Победы

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В субботу, 27 апреля, глава Татарстана Рустам Минниханов выразил свое недовольство решением некоторых регионов отменить массовые мероприятия в честь Дня Победы из соображений безопасности.

В своем выступлении на республиканском совещании он подчеркнул, что отмена празднования может подорвать символику Победы.

Рустам Минниханов подтвердил, что в Татарстане День Победы будет праздноваться, и поручил организаторам обеспечить мероприятия высочайшего уровня и обеспечить все необходимые меры безопасности.

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