Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

Минниханов встретился с Национальным лидером туркменского народа

Раис Татарстана обсудил с лидером туркменского народа приезд на KazanForum
Минниханов встретился с Национальным лидером туркменского народа

пресс-служба раиса Татарстана

Подписаться в Telegram

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Национальным лидером туркменского народа и председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Минниханов поздравил Бердымухамедова с праздником туркменского скакуна и выразил благодарность за личную поддержку сотрудничества Татарстана и Туркменистана. Стороны обсудили предстоящие форумы в Казани. Глава Татарстана пригласил делегацию Туркменистана на KazanForum.

Ранее стало известно, что Минниханов встретился с президентом Туркменистана. Он отметил, что за 2023 год объем товарооборота вырос на 13 процентов и составил 52 миллиона долларов.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

9 часов назад

Географические особенности: в Татарстане изменится время намазов

Интересное в Казани

день назад

Трудолюбие как ключ к успеху: основатель стоматологической клиники начинает рабочий день в 4 утра

чем убрать плесень в холодильнике

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане не стали отменять массовые мероприятия в честь Дня Победы

Интересное в Казани

2 дня назад

От продажи браслета за доллар до заказов из Кремля: как работник Универсиады стал успешным бизнесменом

экспертиза документов на подлинность в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В Казани ограничат движение транспорта по Горьковскому шоссе

Новости Татарстана

19 часов назад

Огонь перекинулся на соседнюю квартиру: в Казани в многоэтажном доме бушует пожар

Новости Казани

7 часов назад

В ДУМ РТ не оценили танцы блогера Айталиева на фоне Кул Шарифа

Новости Казани

день назад

В центре Казани сгорел деревянный частный дом

Новости Татарстана

3 часа назад

Один футболист покинул ФК «КАМАЗ»
Новости Татарстана
2 дня назад

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

Новости Татарстана

15 минут назад

Гидрометцентр предупреждает о похолодание до -1 градуса в Татарстане

Новости Татарстана

час назад

Минниханов встретился с Национальным лидером туркменского народа

Новости Казани

час назад

Жителям Казани рассказали о работе общественного электротранспорта в майские выходные

Новости Казани

3 часа назад

В Казани водитель Peugeot не уступил дорогу мотоциклу Yamaha и столкнулся с ним
Юный житель Казани принял участие в старте речной навигации-2024 в Татарстане
Новости Татарстана
час назад

Юный житель Казани принял участие в старте речной навигации-2024 в Татарстане

Новости Татарстана

4 часа назад

Жителям Татарстана рассказали о графике работы медучреждений в праздничные дни

Новости Татарстана

4 часа назад

Почти на 20% сократился выпуск автомобилей в Татарстане

Новости Казани

5 часов назад

В Казани летом проведут второй международный форум министров образования
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной