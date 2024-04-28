Раис Татарстана обсудил с лидером туркменского народа приезд на KazanForum

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Национальным лидером туркменского народа и председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Минниханов поздравил Бердымухамедова с праздником туркменского скакуна и выразил благодарность за личную поддержку сотрудничества Татарстана и Туркменистана. Стороны обсудили предстоящие форумы в Казани. Глава Татарстана пригласил делегацию Туркменистана на KazanForum.

Ранее стало известно, что Минниханов встретился с президентом Туркменистана. Он отметил, что за 2023 год объем товарооборота вырос на 13 процентов и составил 52 миллиона долларов.