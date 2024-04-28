Юный житель Казани принял участие в старте речной навигации-2024 в Татарстане

Шестилетний казанец Карим участвовал в старте пассажирской навигации 2024 года в Татарстане

6-летний Карим Низамутдинов из Казани принял участие в старте пассажирской навигации 2024 года в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В 7:30 из речного порта Казани стартовало первое судно, которое отправилось до села Печищи с промежуточной остановкой в Верхнем Услоне. Среди пассажиров на борту находился 6-летний Карим с семьей. Представители Минтранс РТ познакомились с Каримом с семьей Низамутдиновых на предновогодней елке. Мама Карима подавала заявку на участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Премьер-министр РТ Алексей Песошин снял с елки открытку от семьи Низамутдиновых. В открытке говорилось, что мальчик мечтает побывать в роли машиниста поезда. Алексей Песошин дал поручение Министерству транспорта и дорожного хозяйства РТ и АО «Содружество» исполнить мечту ребенка, устроив ему поездку.

Карима и его родителей пригласили на торжественную церемонию открытия пассажирской навигации 2024 года. Мальчик смог исполнить мечту и совершил путешествие на теплоходе.

После церемонии и. о. заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Марат Хисамутдинов, генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин, директор Института морского и речного флота имени Героя Советского Союза М. П. Девятаева — Казанского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» Ильяс Салахов вручили Кариму и Камалю памятные подарки.