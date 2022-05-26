В Набережных Челнах учитель ОБЖ одной из школ перепугал весь город, появившись с автоматами у учебного заведения в поселке ЗЯБ. Мужчина выглядел эпично: черная курка с капюшоном, лицо скрыто, в руках - два автомата.

Очевидцы сразу позвонили в полицию и "куда следует".

Стражи порядка выяснили, что эпичный персонаж работает учителем ОБЖ в школе, и он просто шел с учений в школу с учебным материалом, включая и два муляжа автоматов. Его предупредили, чтобы впредь учитель носил свои "учебные пособия" завернутыми и не пугал народ.