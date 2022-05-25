Президент Татарстана отличается исключительной порядочностью и всегда выполняет свои обещания. Об этом сегодня напомнила жалующимся перевозчикам руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова. Перевозчики ранее заявили, что не получили своих компенсаций за введение QR-кодов.

"Если президент что-то обещал, он всегда выполняет своё обещание. Хорошо, что они помнят, президент действительно дал поручение. Но вторая часть этого поручения сводилась к тому, что любая компенсация должна исходить из анализа зафиксированных потерь", - отметила Галимова.

Минфин и Минтранс РТ уже подали анализ перевозок за январь и февраль.

"Если там будет выявлена какая-то сумма, значит, такая сумма и будет выплачена. Поэтому впереди паровоза бежать не надо. Это, конечно, здорово, что они умеют заострять проблему. Но говорить надо в контексте, было сказано, что компенсация за ноябрь и декабрь будет выплачена в полном объёме потерь. Анализ января и февраля показывает несколько иную ситуацию по перевозкам", - подчеркнула Галимова.