Погибли еще пять выпускников Казанского танкового училища. Все они родились в разных регионах, но военному делу обучались в Казани, и для училища их гибель - черная страница в истории прославленного учебного заведения.

При выполнении служебного долга в ходе спецоперации на Украине не стало 26-летнего командира танковой роты Михаила Новикова - уроженца Брянска. Он погиб, спасая свою роту, как настоящий командир, и награжден Орденом Мужества посмертно.

Не стало и выпускника 2008 года Андрея Лисунова, который служил в 291-м гвардейском мотострелковом полку.

Накануне своего 35-летия погиб капитан из Челябинской области, Евгений Акимов.

Аюр Балдандоржиев в Казанское танковое училище поступил уже после срочной службы в армии. Он - выпускник 2018 года, командовал взводом танкистов. На момент гибели Аюру было 30 лет.

Большой потерей для Казанского танкового училища стала и смерть 26-летнего Владимира Капошка, с отличием окончившего Казанское танковое в 2019 году. Он погиб под Волновахой. Его младший брат Иван сейчас учится на третьем курсе того же учебного заведения.