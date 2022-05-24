В Татарстане в очередной раз объявлено штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды и заморозков, сообщается на сайте республиканского Гидрометцентра.

Ночью и утром 25 и 26 мая 2022 года на территории республики местами ожидаются заморозки на почве до -1 градуса.

Тепла ранее конца недели ожидать не стоит. Ранее синоптики отметили, что в пятницу возможна сильная гроза с ветром, но уже днем 27 мая станет теплее - до 16 градусов, а 28 мая температура воздуха прогреется до 19 градусов тепла.