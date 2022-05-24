В ОП "Гвардейский" в Казани обратилась 23-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что получила телефонный звонок от неизвестной девушки. Та представилась сотрудницей таможни и рассказала, что ранее был задержан молодой человек, у которого при себе якобы были копии документов заявительница и доверенность от ее имени. "Сотрудница таможни" начала спрашиваться, сколько у девушки банковских счетов, каков баланс на них, какова кредитная история.

Следом позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он пояснил, что в банк поступила заявка на кредит от имени девушки. Он посоветовал подать заявку ей самой, чтобы отменить предыдущую, несомненно, от мошенников. Девушку попросили делать все быстро, а полученные кредитные средства перевести на указанный счет через банкомат.

Всего она перечислила 315 тысяч рублей. После этого девушке позвонили еще раз. Звонивший представился следователем из Казани и пригласил ее для составления протокола. Посетив адрес, который указал незнакомец, заявительница узнала, что такого сотрудника не существует. Она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отделе полиции «Гвардейский» проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного деяния", - сообщили в пресс-службе МВД РФ по Казани.