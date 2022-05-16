Наступающим летом в Казани планируют открыть два новых парка. Об этом рассказала Айгуль Латыпова, временно исполняющая обязанности директора Дирекции парков и скверов столицы Татарстана.

Речь идет о второй очереди парка у ЖК "Салават купере" и сквере 100-летия образования строительной отрасли в Татарстане на улице Карбышева.

Сегодня под контролем Дирекции парков и скверов Казани находятся 29 площадок общей площадью более 30 га. Сотрудники ведомства уже представили обширную летнюю программу мероприятий в местах отдыха.