Если у вас есть сердце: В ООН попросили Путина открыть Черное море для вывоза пшеницы с Украины

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли попросил Владимира Путина открыть украинские порты на Черном море для того, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и вывести пшеницу. Об этом сообщает Газета. ру со ссылкой на интервью CNN.

«Если у вас есть сердце к остальному миру, независимо от того, как вы относитесь к Украине, вам нужно открыть эти порты. Миллионы людей во всем мире умрут, потому что эти порты заблокированы», — заявил Бизли.

По его словам, Украина обладает жизненно важными запасами сельхозпродукции, особенно пшеницей. От которого зависят большинство стран мира. При этом Бизли подчеркнул, что украинская экономика рухнет, если в течении 60 дней не открыть доступ к портам.

Сейчас на украинских портах блокировано 25 миллионов тонн зерна.