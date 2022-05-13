Не окупаются траты: «Метроэлектротранс» хочет увеличить стоимость проезда до 60 рублей

В Казани стоимость проезда в общественном транспорте должна стоить 60 рублей. Об этом в интервью с «Бизнес Онлайн» сообщил глава МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

По его словам, сейчас проезд на общественном транспорте оплачивается ниже потраченных на это средств.

Он отметил, что себестоимость поездки на метро составляет 54 рубля, а в наземном электротранспорте — 52 рубля. С учетом нормативов минтранса России, средств на обслуживание транспорта и зарплату сотрудников тариф нужно увеличить до 60 рублей.

В интервью он рассказал, что субсидии из бюджета Татарстана приходят в размере 200 миллионов рублей только на метро. Он подчеркнул, что для снижения себестоимости приходится маршрут некоторых единиц наземного транспорта приходится продлевать, повышать количество перевезенных пассажиров и оптимизировать расходы.