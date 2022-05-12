В Казань по рабочему вопросу прибыла дочь Рамзана Кадырова

В Казань с рабочим визитом приехала дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова. Она прибыла в столицу республики для участия в открытии выставки, приуроченной ко Дням Чеченской Республики, сообщает ИА «Татар-информ».

Айшат Кадыровой провели экскурсию по главным достопримечательностям города, также она посетила Национальную библиотеку Татарстана.

Дни чеченской культуры в Казани пройдут с 11 по 13 мая. Три дня учреждения культуры Чеченской Республики представят лучшие образцы национального искусства региона.