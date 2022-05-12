В Татарстане мужчина до смерти избил бомжа и выбросил тело в окно

Под окнами одного из домов по улице Гоголя Бугульмы нашли тело избитого 52-летнего мужчины без определенного места жительства. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по РТ.

По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности был задержан 26-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, накануне своей смерти жертва и подозреваемый выпивали в кампании у общего знакомого. Конфликт произошел тогда, когда подозреваемый обвинил потерпевшего в краже продуктов. Молодой человек избил мужчину, в результате чего тот погиб. Когда кампания это обнаружила, они выбросили тело из окна квартиры.