Для молодого человека рыбалка закончилась трагедией

В городском округе Домодедово 19-летний молодой человек погиб от удара током во время рыбалки. Об этом сообщает Oka.fm.

Парень с друзьями рыбачил на речке Гнилушка. При закидывании он случайно задел ею провод, протянутый над рекой. Как известно, некоторые виды удочек, например, из углепластика, являются хорошими проводниками электричества. Кроме того, вероятность несчастного случая могло повысить то, что удилище было мокрым.

Юноша получил сильный удар тока. И к тому времени, когда на место прибыли медики, он был уже мертв.