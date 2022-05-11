В Казани в горбольнице №16 откроется отделение онкогематологии

В казанской горбольнице №16 в июне этого года после ремонта во втором корпусе откроется отделение онкогематологии. Об этом сообщили в мэрии города.

В отделении будут размещаться одноместные и двухместные палаты с индивидуальным санузлом и отдельной системой вентиляции.

Кроме того, на базе второго корпуса больницы расположится специальное отделение для хранения лекарств, а в поликлинике откроется кабинет магнитно-резонансной томографии. Медицинское оборудование завезут сразу после завершения отделочных работ. Отмечается, что проблем с поставками импортного оборудования на сегодняшний день не наблюдается.

