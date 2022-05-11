Германский энергоконцерн Uniper продолжит платить за российский газ в рублях

Германский энергоконцерн Uniper продолжит оплачивать российский газ в евро, консультируется на этот счет с правительством ФРГ. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на представителя компании.

"Uniper продолжит платить в евро. Uniper ведет переговоры со своим партнером по контракту о конкретных условиях оплаты, а также тесно консультируется с правительством Германии", - отметил сотрудник энергконцерна.

Представитель не уточнил, открыла ли компания новый счет в Газпромбанке, и не сказал, когда будет сделан следующий платеж.

Как ранее говорил глава правления Uniper Клаус-Дитер Маубах, компания не исключает такой вариант, что оплата газа будет производиться в евро и потом конвертироваться в рубли через Газпромбанк.

Он также отметил, что ФРГ не сможет обойтись без российского газа в ближайшее время.

"Для нашей компании и для Германии в целом актуально: краткосрочный отказ от российского газа невозможен, так как это имело бы драматические последствия для нашей экономики", - отметил он.

Правительство Германии продумывает вопрос о том, что сделать для того, чтобы как можно быстрее отказаться от энергоресурсов из России, но на данный момент не может себе этого позволить. В противном случае экономика и промышленность окажутся под угрозой краха. Согласно планам кабмина ФРГ, уголь и нефть из РФ страна сможет полностью заменить другими энергоносителями к концу года, а газ - к 2024 году.