В Татарстане у ребенка в гортани застрял кусок металлической проволоки. Девочка ела батон, который купила мать. Проволока была внутри хлебобулочного изделия. Об этом рассказала сама мать, жительница Буинска, в социальных сетях.

"Покушали Буинский хлеб называется. Вот эта железная проволока, похожа на кусок от железной губки которой моют посуду, застряла у дочки в горле. Хорошо глубоко не ушла, достали своими силами, как такое можно допустить на производстве?", - негодует мать.

Хотя проволоку удалось успешно достать, девочка получила небольшую рану миндалины. По словам мамы, она немного кровоточила.