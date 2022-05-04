На 127-м километре дороги Казань-Ульяновск в Буинском районе столкнулись 1 мая грузовой и легковой автомобили, в результате ДТП погиб один человек, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Предварительная проверка показала, что житель Казани 1968 года рождения за рулем Chery вылетел на полосу встречного движения, где совершил столкновение с КАМАЗом под управлением 32-летнего мужчины. От удара легковое авто отбросило на на попутно идущий автомобиль Lada Kalina под управлением ульяновца 1985 года рождения.

Водитель Chery умер в больнице на следующий день после аварии. Тяжело травмировалась и его 50-летняя пассажирка.

Полицейские установили, что причиной аварии стало изношенное переднее левое колесо, которое лопнуло, и автомобиль казанца занесло.