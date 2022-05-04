В Казани из-за подозрительного посетителя в перчатках пришлось эвакуировать поликлинику № 1 на улице Кирпичной в Советском районе столицы Татарстана.

По данным "Реального времени", на улицу вывели всех пациентов, сотрудников.

Свидетели ЧП говорят, что мужчина в черном и в перчатках вошел в поликлинику и сразу показался странным. Персонал попросил показать, что гость прячет в перчатках.

На просьбы и обращения мужчина не реагировал, молчал. Он "растолкал других пациентов" и зашел в здание. Когда людей вывели на улицу, подозрительный мужчина все еще находился внутри поликлиники.

На место прибыли росгвардейцы и долго искали странного посетителя в черном внутри здания. Нашли, вывели и посадили в служебную машину. Мужчина оказал сопротивление.

Здание осмотрели, после чего медикам и посетителям разрешили доступ внутрь медучреждения.