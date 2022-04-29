В Татарстане осудили двоих подростков, которые учинили самосуд над 50-летним односельчанином. Кровавая расправа произошла в доме жертвы, когда парни пришли к нему "поговорить".

Все случилось летом пошлого года. 18-летний парень выпивал с несовершеннолетним другом. Алкоголь ударил по голове и совершеннолетний решил разобраться с давним 50-летним обидчиком.

Подросток считал, что мужчина оговаривал его старшего брана на суде, а потому братец отправился в колонию на 6 лет за убийство, которого якобы не совершал.

Приняли на грудь для храбрости и пошли к односельчанину. Старший вооружился ножом.

Говорить с пьяными подростками мужчина не захотел, тогда парни начали его избивать, а потом старший из них показал на турник и приказал "Вешайся". Вешаться хозяин дома не хотел, тогда его еще побили, задушили проводом и подвесили на этот турник. В довершение мертвому мужчине нанесли около 3 ударов ножом.

На время следствия подростки были отправлены в СИЗО.

В пресс-службе СУ СКР по РТ рассказали, что доказательств было собрано достаточно, суд вину обоих признал. Старшему дали 13,5 лет колония, младшему - 7 лет.